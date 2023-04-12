В Москве задержан юрист, организовавший похищение кандидата в президенты Армении

Как рассказал источник Лайфу, во время обыска у задержанного нашли два ружья "Сайга-12", турецкие тактические полуавтоматы XR-7 и другое оружие. По данным следствия, в 90-е Идалов возглавлял ОПГ, похищал людей, среди которых был кандидат на пост президента Армении Серж Джилавян. В итоге мужчину осудили по статьям о похищении человека, вымогательстве, незаконном хранении взрывчатых веществ и хранении наркотиков.

После выхода из тюрьмы Идалов стал адвокатом и защищал лиц, связанных с терроризмом. Среди его подзащитных были участники нападения на Нальчик в 2005 году и соучастник убийства начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Он также имел активные связи с Львом Пономарёвым* и участвовал в заседании круглого стола организации "За права человека", которая была ликвидирована по решению суда в 2018 году. В 2020 году Идалов пытался помешать следствию против лидеров и членов секты "Батал-Хаджи"** и организовал круглый стол для обсуждения "нарушения прав человека" полицией в Ингушетии. А в 2021 году Идалов защищал участника движения "Хизб ут-Тахрир"**. Так, в ходе заседаний он неоднократно угрожал приставу и прокурору расправой.