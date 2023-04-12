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12 апреля, 17:13

"Польза сомнительная": Диетолог предупредил об опасных последствиях голодания для вывода шлаков

Врач Бобровский: Голодание для вывода шлаков приводит к обострению заболеваний

Считается, что недельное голодание поможет вывести из организма шлаки и токсины, но на самом деле это может привести к обострению серьёзных заболеваний. Об этом заявил диетолог Андрей Бобровский.

"Польза от недельной чистки сомнительная. Для здоровья голодание опасно. Оно негативно сказывается на работе ЖКТ, поджелудочной железы, желчного пузыря. Приводит к желчнокаменной болезни и обострению других заболеваний, не только кишечных", — отметил он в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам эксперта, сокращать потребление продуктов надо постепенно. В таком случае вероятность формирования новых пищевых привычек гораздо больше, чем если выводить шлаки только на протяжении одной недели в году.

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Ранее диетолог Ковальков заявил, что сладкая и жирная пища может спровоцировать неутолимый голод. Кроме того, эксперт рассказал, как с этим связана нехватка эндорфинов.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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