"Польза сомнительная": Диетолог предупредил об опасных последствиях голодания для вывода шлаков

Считается, что недельное голодание поможет вывести из организма шлаки и токсины, но на самом деле это может привести к обострению серьёзных заболеваний. Об этом заявил диетолог Андрей Бобровский.

"Польза от недельной чистки сомнительная. Для здоровья голодание опасно. Оно негативно сказывается на работе ЖКТ, поджелудочной железы, желчного пузыря. Приводит к желчнокаменной болезни и обострению других заболеваний, не только кишечных", — отметил он в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам эксперта, сокращать потребление продуктов надо постепенно. В таком случае вероятность формирования новых пищевых привычек гораздо больше, чем если выводить шлаки только на протяжении одной недели в году.