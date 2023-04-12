КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

12 апреля, 17:21

Пессимистам рассказали, как и для чего бороться с негативным мышлением

Эксперт Фойда призвала помнить, что в мире есть не только негативные вещи

Пессимистам надо помнить, что в мире есть не только негативные вещи, но и позитивные. Такой совет дала основатель школы Энергетического интеллекта Ирина Фойда. По её словам, работать с негативным мышлением необходимо на том же уровне, где и существует проблема.

"Есть современные методы раскадровки знаний по определённым формулам, которые размещены в теле. Если представить, то это своего рода "перепрошивка", но влияет она и на тело, и на мышление", — отметила Фойда в беседе с РИА ФАН.

Она добавила, что пессимизм демотивирует и мешает в достижении целей. Эксперт также уточнила, что мышление не делится на негативное и позитивное.

"Мозг накапливает информацию на протяжении жизни, он не различает, где негатив, где позитив. Весь информационный багаж — это знания, которые мозг получил из внешней среды и которые обуславливают наши различия, индивидуальность жизненного опыта. Наша внутренняя химия — гормоны — это также индивидуальная система, что продуцируется событиями, которые уже есть в памяти. В итоге возникает определённая эмоция, за ней идёт действие, и далее создаётся мысль как некая форма знания от полученного опыта", — пояснила Фойда.

По её словам, важно понимать, из чего конкретно человек внутри себя создаёт восприятие жизни. Многие люди привыкли считать, что их судьбу формирует кто-то другой, однако это не так, заключила Фойда.

Психолог назвала 10 секретных техник, позволяющих пресечь стресс на корню

Психолог назвала 10 секретных техник, позволяющих пресечь стресс на корню

Ранее россиянам объяснили, как справиться со стрессом из-за отсутствия отпуска летом. Эксперт Виктория Шухат подчеркнула, что отдыхать от дел важно на протяжении всего года.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров