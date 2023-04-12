Пессимистам рассказали, как и для чего бороться с негативным мышлением

Пессимистам надо помнить, что в мире есть не только негативные вещи, но и позитивные. Такой совет дала основатель школы Энергетического интеллекта Ирина Фойда. По её словам, работать с негативным мышлением необходимо на том же уровне, где и существует проблема.

"Есть современные методы раскадровки знаний по определённым формулам, которые размещены в теле. Если представить, то это своего рода "перепрошивка", но влияет она и на тело, и на мышление", — отметила Фойда в беседе с РИА ФАН.

Она добавила, что пессимизм демотивирует и мешает в достижении целей. Эксперт также уточнила, что мышление не делится на негативное и позитивное.

"Мозг накапливает информацию на протяжении жизни, он не различает, где негатив, где позитив. Весь информационный багаж — это знания, которые мозг получил из внешней среды и которые обуславливают наши различия, индивидуальность жизненного опыта. Наша внутренняя химия — гормоны — это также индивидуальная система, что продуцируется событиями, которые уже есть в памяти. В итоге возникает определённая эмоция, за ней идёт действие, и далее создаётся мысль как некая форма знания от полученного опыта", — пояснила Фойда.

По её словам, важно понимать, из чего конкретно человек внутри себя создаёт восприятие жизни. Многие люди привыкли считать, что их судьбу формирует кто-то другой, однако это не так, заключила Фойда.