КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

12 апреля, 17:15

В создании курса "Основы российской государственности" участвуют тысячи учителей

В России давно ведут работу над созданием нового курса "Основы российской государственности" для вузов. В ней участвуют более трёх тысяч педагогов из 562 университетов, рассказала заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова на круглом столе ЭИСИ "Курс "Основы российской государственности: единство общества и государства".

"Сначала мы проведём повышение квалификации преподавателей в двадцати восьми опорных вузах. Опорные вузы есть во всех округах. Также мы задействуем и филиалы РАНХиГС. Это качественная командная работа. Летом будет проведена дистанционная подготовка с помощью онлайн-лекций для педагогов, чтобы с 1 сентября уже была возможность приступить к обучению", — сказала она.

По словам Петровой, участники разработки курса во время работы дискутировали по поводу методологии, однако по смыслам занятий у них не было разногласий.

Курс разделён на пять блоков. В первом раскрываются понятия "Россия как государство", "Россия и человек". Во втором описывается цивилизационный характер российской государственности. В третьем рассказывается о формировании мировоззренческого корпуса и ценностях российской цивилизации.

Путин: РФ борется за существование своей государственности, это задача выживания

Путин: РФ борется за существование своей государственности, это задача выживания

В четвёртом курсе собрана информация об организации политической системы в стране, а в пятом будет говориться о системе вызовов перед всеми людьми. О введении курса "Основы российской государственности" президент РФ Владимир Путин объявил в декабре 2022 года на Госсовете.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "ДНК России: основы государственности" участники обсудили значимость проекта для настоящего и будущего нашей страны.

Обложка ©

eisr.ru

Илья Суриков
  • Новости
  • Образование
  • Политика России
  • Общество
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров