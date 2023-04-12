В создании курса "Основы российской государственности" участвуют тысячи учителей

В России давно ведут работу над созданием нового курса "Основы российской государственности" для вузов. В ней участвуют более трёх тысяч педагогов из 562 университетов, рассказала заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова на круглом столе ЭИСИ "Курс "Основы российской государственности: единство общества и государства".

"Сначала мы проведём повышение квалификации преподавателей в двадцати восьми опорных вузах. Опорные вузы есть во всех округах. Также мы задействуем и филиалы РАНХиГС. Это качественная командная работа. Летом будет проведена дистанционная подготовка с помощью онлайн-лекций для педагогов, чтобы с 1 сентября уже была возможность приступить к обучению", — сказала она.

По словам Петровой, участники разработки курса во время работы дискутировали по поводу методологии, однако по смыслам занятий у них не было разногласий.

Курс разделён на пять блоков. В первом раскрываются понятия "Россия как государство", "Россия и человек". Во втором описывается цивилизационный характер российской государственности. В третьем рассказывается о формировании мировоззренческого корпуса и ценностях российской цивилизации.

В четвёртом курсе собрана информация об организации политической системы в стране, а в пятом будет говориться о системе вызовов перед всеми людьми. О введении курса "Основы российской государственности" президент РФ Владимир Путин объявил в декабре 2022 года на Госсовете.