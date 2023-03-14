Путин: РФ борется за существование своей государственности, это задача выживания

Россия, в отличие от западных стран, борется не за геополитическое положение, а за существование государственности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода, куда глава государства приехал сегодня, 14 марта.

"Если для наших западных партнёров так называемых, противника сегодняшнего — можно теперь прямо об этом сказать — дело состоит в улучшении геополитического положения, то для нас всё, что происходит, — это не просто улучшение какого-то геополитического положения. <…> Для нас это борьба за существование самой российской государственности", — отметил Путин, подчеркнув, что это задача выживания.