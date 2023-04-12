В ООН захотели возвращения российских банков в систему SWIFT

Организация Объединённых Наций обсуждает вопросы подключения банков РФ к системе SWIFT. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Факт того, что ряд российских финансовых институтов, если не все, не находятся в системе SWIFT, осложняет вещи. Мы обсуждаем это с соответствующими людьми, ответственными за SWIFT, европейцами и другими", — отметил он в ходе брифинга.

Дюжаррик добавил, что у генсека всемирной организации нет полномочий над системой SWIFT и власти над странами-членами, которые вводят односторонние ограничения.