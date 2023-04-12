В ООН захотели возвращения российских банков в систему SWIFT
ООН обсуждает вопросы подключения российских банков к системе SWIFT
Организация Объединённых Наций обсуждает вопросы подключения банков РФ к системе SWIFT. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"Факт того, что ряд российских финансовых институтов, если не все, не находятся в системе SWIFT, осложняет вещи. Мы обсуждаем это с соответствующими людьми, ответственными за SWIFT, европейцами и другими", — отметил он в ходе брифинга.
Дюжаррик добавил, что у генсека всемирной организации нет полномочий над системой SWIFT и власти над странами-членами, которые вводят односторонние ограничения.
Лайф напоминает, что после начала специальной военной операции на Украине Евросоюз стал постепенно отключать российские банки от SWIFT. В конце марта Центробанк решил запретить переводы внутри России через SWIFT. Нововведение вступит в силу осенью. Вместе с тем в РФ была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС) — аналог SWIFT, к которому уже подключились многие отечественные банки.
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