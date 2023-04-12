КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 17:53

Сотрудница ПВЗ Wildberries решила судиться с компанией из-за бесконечных штрафов

Сотрудница пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries решила судиться с маркетплейсом. Как сообщает SHOT, женщина попросту устала выплачивать деньги из своего кармана за бракованный товар.

Сотрудница ПВЗ Wildberries решила судиться с компанией из-за штрафов за бракованный товар. Видео © Telegram / SHOT

Со слов сотрудницы, на этот раз в пункт выдачи пришли бракованные чехлы для телефонов. Коробка с товаром была открыта под камерами, дефект оформлялся по всем правилам, после чего аксессуары вернули на склад. Однако на следующий же день с женщины списали штраф за возврат в виде 954 рублей.

"За что я должна заплатить тысячу рублей почти? <...> И сколько нас ещё, таких сотрудников, которые заплатят по 954 рубля за один и тот же бракованный чехол?" — недоумевает сотрудница ПВЗ.

При этом женщина не сомневается, что бракованные вещи и дальше продолжат блуждать по разным ПВЗ, из-за чего Wildberries уже по отработанной схеме оштрафует и других сотрудников, возвративших товар с дефектами обратно на склад.

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Ранее Лайф сообщал, что художник Никас Сафронов подал иск против Wildberries о взыскании 10 миллиардов рублей. Именно в такую сумму деятель искусства оценил нелегальную продажу товаров с его картинами.

Обложка ©

ТАСС / Афонина Елена

Наталья Исакова
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