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12 апреля, 17:55

Путин подписал указ о присвоении звания Героя России космонавту Петру Дуброву

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Российский лидер Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву. Соответствующий указ размещён на официальном интернет-портале правовой информации. В нём, в частности, говорится, что Дубров проявил мужество во время длительного полёта на Международной космической станции (МКС).

"Присвоить звание Героя Российской Федерации Дуброву Петру Валерьевичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина", Московская область", — сказано в документе.

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Ранее Путин заявил, что Российская орбитальная станция станет форпостом страны в космосе. Президент также подчеркнул, что она будет призвана решать задачи, которые стоят перед РФ в "широком смысле слова".

Никита Осипов
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