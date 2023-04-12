В Чечне назвали дешёвой провокацией видео с жестокой казнью военнопленного

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал "дешёвой провокацией" появившуюся в Сети видеозапись, на которой бойцы в форме с шевронами чеченского полка якобы обезглавливают военнослужащего ВСУ.

Дудаев подчеркнул, что ни один чеченский военнослужащий не имеет отношения к подобным кадрам и действиям, которые показаны в ролике. При этом, как отметил министр, бойцы республики агрессивно и профессионально выполняют поставленные на поле боя задачи, но они отличаются уважительным отношением к военнопленным.

"Вброс этого видеоролика является дешёвой попыткой провокации. <…> Любой, кто знаком с чеченским народом, может подтвердить, что у нас всегда было уважительное отношение к нашим оппонентам <…> на поле боя, тем более к военнопленным", — сказал Дудаев в обращении, опубликованном в телеграм-канале.