Политолог объяснила, в чём уникальность проведённой врио главы ЛНР прямой линии
Эксперт Кислицына: Прямая линия Пасечника — новая форма диалога жителей ЛНР с властью
Прямая линия врио главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, проведённая сегодня, — это новая форма диалога жителей ЛНР с властью. Для нового региона России это абсолютное новшество. Это отметила директор Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.
"Такой формат общения с властью — абсолютное новшество для населения республики. Вопросы поступали через кол-центр и чат-бот, а разговор был интенсивным, живым и непротокольным. В топе вопросов — получение российских паспортов, поддержка мобилизованных, восстановление инфраструктуры. Врио дал ряд поручений профильным органам власти. Среди них — организовать комфортное получение паспортов для всех жителей республики старше 80 лет", — сказала политолог в интервью Лайфу.
Говоря о важности такого формата общения, Дарья Кислицына отметила, что врио главы ЛНР продемонстрировал "управленческий стандарт работы политиков новой волны", что без прямой коммуникации с жителями республики сегодня управлять регионом эффективно не получится.
и"Мероприятие проведено в приграничном субъекте страны, в нестандартных и сложных условиях. Оно требовало от врио готовности к неудобным вопросам, определённого мужества и подготовки". Во время прямой линии Пасечник озвученные проблемы трансформировал в поручения. Задач по повышению качества жизни в регионе много, и без деятельного подхода их не решишь. Для жителей ЛНР прямая линия с главой республики — новая форма диалога с властью", — добавила Дарья Кислицына.
Напомним, что безопасность и правопорядок в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стали главной темой большого Совбеза, который президент Владимир Путин провёл накануне, в среду, 5 апреля. Российский лидер напомнил, что абсолютное большинство жителей новых регионов сделали выбор в пользу нашей страны, поэтому "мы должны сделать всё, чтобы их защитить". По словам Путина, эти люди должны знать, видеть и чувствовать, что "за ними — вся большая Россия".
kremlin.ru