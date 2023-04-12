Политолог объяснила, в чём уникальность проведённой врио главы ЛНР прямой линии

Прямая линия врио главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, проведённая сегодня, — это новая форма диалога жителей ЛНР с властью. Для нового региона России это абсолютное новшество. Это отметила директор Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

"Такой формат общения с властью — абсолютное новшество для населения республики. Вопросы поступали через кол-центр и чат-бот, а разговор был интенсивным, живым и непротокольным. В топе вопросов — получение российских паспортов, поддержка мобилизованных, восстановление инфраструктуры. Врио дал ряд поручений профильным органам власти. Среди них — организовать комфортное получение паспортов для всех жителей республики старше 80 лет", — сказала политолог в интервью Лайфу.

Говоря о важности такого формата общения, Дарья Кислицына отметила, что врио главы ЛНР продемонстрировал "управленческий стандарт работы политиков новой волны", что без прямой коммуникации с жителями республики сегодня управлять регионом эффективно не получится.