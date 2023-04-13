В США призвали сделать НАТО всемирным

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что НАТО следует значительно расширить свои границы — принять в свой состав Австралию, Израиль, Японию и другие страны, которые способны заметно поддержать бюджет альянса. Таким мнением он поделился в своей статье для Wall Street Journal. Материал о том, какими должны быть приоритеты следующего президента во внешней политике.

"Нам стоит реализовать предложение Хосе Марии Аснара (экс-премьера Испании. — Прим. Лайфа) о том, чтобы сделать НАТО всемирным, пригласив Японию, Австралию, Израиль и другие страны, приверженные целям расходов НАТО на оборону", — пишет Болтон.

Также он считает, что США и их союзникам надо нарастить военные расходы до показателей, которые были при президентстве Рональда Рейгана (около 6% ВВП). Сделать он это предлагает за счёт урезания других статей бюджета. А связал всё это Болтон с "угрозами" со стороны Пекина и Москвы. Он считает, что после окончания холодной войны мир был в "иллюзорном отдыхе", а теперь ситуация меняется.