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12 апреля, 21:05

В США призвали сделать НАТО всемирным

Болтон предложил расширить НАТО на Австралию, Израиль и Японию

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что НАТО следует значительно расширить свои границы — принять в свой состав Австралию, Израиль, Японию и другие страны, которые способны заметно поддержать бюджет альянса. Таким мнением он поделился в своей статье для Wall Street Journal. Материал о том, какими должны быть приоритеты следующего президента во внешней политике.

"Нам стоит реализовать предложение Хосе Марии Аснара (экс-премьера Испании. — Прим. Лайфа) о том, чтобы сделать НАТО всемирным, пригласив Японию, Австралию, Израиль и другие страны, приверженные целям расходов НАТО на оборону", — пишет Болтон.

Также он считает, что США и их союзникам надо нарастить военные расходы до показателей, которые были при президентстве Рональда Рейгана (около 6% ВВП). Сделать он это предлагает за счёт урезания других статей бюджета. А связал всё это Болтон с "угрозами" со стороны Пекина и Москвы. Он считает, что после окончания холодной войны мир был в "иллюзорном отдыхе", а теперь ситуация меняется.

Серьёзнее, чем Украина: Болтон указал на новую главную проблему Запада

Серьёзнее, чем Украина: Болтон указал на новую главную проблему Запада

Как рассказывал Лайф, ранее Болтон заявлял, что Байден хочет поражения России, но боится победы Украины. По его мнению, Москве удалось предотвратить решительный ответ США и их союзников по НАТО на украинский кризис. Запад показал отсутствие у него стратегических планов.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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