КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 22:15

В белорусской школе учительницу задержали прямо на уроке

В белорусском Могилёве в средней школе № 43 задержали учительницу. Причём это произошло прямо во время урока, заявляют правозащитники. Имя преподавателя они не приводят.

Как рассказали в Telegram-канале правозащитной волонтёрской группы MAYDAY, учительницу после задержания отвезли в КГБ, чтобы допросить по поводу её письма, которое она написала в 2020 году, выступив против действий милиции. В КГБ также якобы записали встречу. Задержанную уже отпустили на свободу.

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Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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