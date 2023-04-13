В белорусской школе учительницу задержали прямо на уроке

В белорусском Могилёве в средней школе № 43 задержали учительницу. Причём это произошло прямо во время урока, заявляют правозащитники. Имя преподавателя они не приводят.

Как рассказали в Telegram-канале правозащитной волонтёрской группы MAYDAY, учительницу после задержания отвезли в КГБ, чтобы допросить по поводу её письма, которое она написала в 2020 году, выступив против действий милиции. В КГБ также якобы записали встречу. Задержанную уже отпустили на свободу.