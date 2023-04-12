Получившая шесть лет тюрьмы в Белоруссии Сапега согласилась на экстрадицию в РФ

Российский консул получил согласие на экстрадицию от осуждённой в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Посольства РФ Алексей Маскалев.

Консул посетил Сапегу, отбывающую наказание в исправительной колонии Гомельской области, 10 апреля. В ходе встречи от неё "было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории Российской Федерации".