Получившая шесть лет тюрьмы в Белоруссии Сапега согласилась на экстрадицию в РФ
Консул РФ получил от осуждённой в Белоруссии Сапеги согласие на экстрадицию
Российский консул получил согласие на экстрадицию от осуждённой в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Посольства РФ Алексей Маскалев.
Консул посетил Сапегу, отбывающую наказание в исправительной колонии Гомельской области, 10 апреля. В ходе встречи от неё "было получено согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории Российской Федерации".
Напомним, Софью Сапегу задержали в Минске вместе с основателем телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года. В мае 2022-го россиянку приговорили в Белоруссии к шести годам колонии по обвинению в разжигании розни, угрозах силовикам и ряде других преступлений. Позже Сапега обратилась к президенту Александру Лукашенко с просьбой о помиловании, но ей отказали. 3 апреля 2022 года стало известно о запуске процедуры экстрадиции Софьи в Россию.
Судьба Протасевича сложилась счастливее — он признался в крушении идеалов, которые толкнули его на участие в протестах в республике в 2020 году, начал работу в правозащитном центре и женился, правда, не на Софье, с которой на момент ареста его связывали романтические отношения.
ТАСС / БелТА / Леонид Щеглов