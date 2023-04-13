В МИД заявили о возросших рисках столкновения России и НАТО

Риски столкновения сил России и НАТО растут. Спокойный в военном и политическом отношении Балтийский регион усилиями альянса превращён в зону соперничества и повышенной военной активности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Риски, к сожалению, возрастают. Это понимают все. Если мы посмотрим на эволюцию ситуации в сфере безопасности за последние годы в Балтийском регионе, то это как раз очень хороший пример того, как наиболее спокойный в военном и политическом отношении регион общими усилиями НАТО был превращён в зону военного соперничества", — сказал он в интервью "Известиям".

Грушко считает, что пока рано говорить об угрозе размещения ядерного оружия в Финляндии. Вместе с тем Москва пристально следит за высказываниями западных политиков на эту тему. На этом фоне дипломат отметил, что армия Финляндии активно модернизируется.