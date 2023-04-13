КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 22:06

В МИД заявили о возросших рисках столкновения России и НАТО

Замглавы МИД Грушко: Риски столкновения России и НАТО возрастают

Риски столкновения сил России и НАТО растут. Спокойный в военном и политическом отношении Балтийский регион усилиями альянса превращён в зону соперничества и повышенной военной активности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Риски, к сожалению, возрастают. Это понимают все. Если мы посмотрим на эволюцию ситуации в сфере безопасности за последние годы в Балтийском регионе, то это как раз очень хороший пример того, как наиболее спокойный в военном и политическом отношении регион общими усилиями НАТО был превращён в зону военного соперничества", — сказал он в интервью "Известиям".

Грушко считает, что пока рано говорить об угрозе размещения ядерного оружия в Финляндии. Вместе с тем Москва пристально следит за высказываниями западных политиков на эту тему. На этом фоне дипломат отметил, что армия Финляндии активно модернизируется.

Российские силы ПВО начали отработку защиты границы из-за вступления Финляндии в НАТО

Российские силы ПВО начали отработку защиты границы из-за вступления Финляндии в НАТО

Напомним, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто 4 апреля подписал протокол о вступлении страны в НАТО. Церемония состоялась в кабинете представительства в альянсе напротив его штаб-квартиры в Брюсселе. Хельсинки стали 31-м участником блока.

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puolustusvoimat.fi

Андрей Григорьев
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