КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 22:49

В США указали на ошибку НАТО, о которой предупреждал Путин

TAC: Вступление стран Восточной Европы в НАТО ослабило альянс

Когда страны Восточной Европы вступили в НАТО, это больно ударило по обороноспособности альянса. Дело в том, что эти новые члены были не в состоянии провести модернизацию своих арсеналов. Об этом пишет эксперт в сфере военно-промышленного комплекса Джордан Прескотт в статье для The American Conservative.

Он заявляет в своём материале, что "устаревшие арсеналы — хронический недостаток альянса". Пресскот напомнил, что ещё до вступления стран бывшей Организации Варшавского договора в НАТО альянс предупреждали об этих проблемах, но там не были готовы слушать.

Главной проблемой стали большие расходы на обновление техники и вооружения, чтобы соблюсти стандарты НАТО. Большая часть этих трат должна была лечь на плечи новичков.

"И всё же расширение случилось, но к 2023 году альянс так и не достиг функциональной совместимости армий всех союзников", — пишет автор статьи.

Нужно отметить, что это именно та проблема, о появлении которой предупреждал президент РФ Владимир Путин. Так, в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности он высказался против планов расширения военного блока и размещения на востоке Европы объектов американской противоракетной обороны.

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Напомним, 4 апреля глава МИД Пекка Хаависто подписал протокол о вступлении Финляндии в НАТО. Церемония состоялась в кабинете представительства в альянсе напротив его штаб-квартиры в Брюсселе. Хельсинки стали 31-м участником блока.

Обложка ©

Flickr \ NATO

Андрей Григорьев
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