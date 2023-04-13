В США указали на ошибку НАТО, о которой предупреждал Путин

Когда страны Восточной Европы вступили в НАТО, это больно ударило по обороноспособности альянса. Дело в том, что эти новые члены были не в состоянии провести модернизацию своих арсеналов. Об этом пишет эксперт в сфере военно-промышленного комплекса Джордан Прескотт в статье для The American Conservative.

Он заявляет в своём материале, что "устаревшие арсеналы — хронический недостаток альянса". Пресскот напомнил, что ещё до вступления стран бывшей Организации Варшавского договора в НАТО альянс предупреждали об этих проблемах, но там не были готовы слушать.

Главной проблемой стали большие расходы на обновление техники и вооружения, чтобы соблюсти стандарты НАТО. Большая часть этих трат должна была лечь на плечи новичков.

"И всё же расширение случилось, но к 2023 году альянс так и не достиг функциональной совместимости армий всех союзников", — пишет автор статьи.

Нужно отметить, что это именно та проблема, о появлении которой предупреждал президент РФ Владимир Путин. Так, в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности он высказался против планов расширения военного блока и размещения на востоке Европы объектов американской противоракетной обороны.