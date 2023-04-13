Антонов заявил, что США ещё не согласовали прибытие спецборта Лаврова

Власти Соединённых Штатов до сих пор не выдали разрешение на прибытие российской делегации в ООН, а также не согласовали прибытие спецборта главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Призываем Вашингтон безотлагательно оформить визы нашей делегации, а также журналистам. Их невыдача — нарушение обязательств Соединёнными Штатами как страны размещения штаб-квартиры ООН, препятствующее надлежащему, полноценному функционированию всемирной организации", — заявил Антонов.

Он назвал непонятной ситуацию, которая складывается вокруг спецборта Лаврова в США. Прибытие самолёта там до сих пор не согласовали. Антонов отметили, что Москва ждёт от американцев "оперативной выдачи разрешения на пролёт воздушного судна без каких-либо условий и ограничений".