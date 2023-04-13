КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 00:18

Антонов заявил, что США ещё не согласовали прибытие спецборта Лаврова

Власти Соединённых Штатов до сих пор не выдали разрешение на прибытие российской делегации в ООН, а также не согласовали прибытие спецборта главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Призываем Вашингтон безотлагательно оформить визы нашей делегации, а также журналистам. Их невыдача — нарушение обязательств Соединёнными Штатами как страны размещения штаб-квартиры ООН, препятствующее надлежащему, полноценному функционированию всемирной организации", — заявил Антонов.

Он назвал непонятной ситуацию, которая складывается вокруг спецборта Лаврова в США. Прибытие самолёта там до сих пор не согласовали. Антонов отметили, что Москва ждёт от американцев "оперативной выдачи разрешения на пролёт воздушного судна без каких-либо условий и ограничений".

Песков прокомментировал невыдачу Лаврову виз для участия в заседаниях Совбеза ООН

Песков прокомментировал невыдачу Лаврову виз для участия в заседаниях Совбеза ООН

Ранее стало известно, что Лаврову и российской делегации ещё не выдали визу для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые в апреле состоятся в Нью-Йорке. Об этом рассказал замглавы российского дипломатического ведомства Сергей Рябков.

Обложка ©

ТАСС \ EPA \ SONNY TUMBELAKA / POOL

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Анатолий Антонов (посол России в США)
  • МИД РФ
  • США
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров