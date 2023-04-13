КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 02:58

На Сахалине в лесу нашли мёртвой 40-летнюю женщину

В Холмске нашли в лесном массиве в районе улицы Первомайской тело 40-летней местной жительницы. Сотрудники СКР организовали доследственную проверку. Пока на месте происшествия не найдено признаков совершения преступления.

Тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления обстоятельств смерти. После проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Разложившееся тело мужчины с фонариком нашли в лесу в Мытищах

Разложившееся тело мужчины с фонариком нашли в лесу в Мытищах

Ранее в Ленобласти тоже обнаружили тело женщины. Оно находилось недалеко от железнодорожной платформы Песочное.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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