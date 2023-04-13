В продажу поступил первый за шесть лет роман Харуки Мураками
В Японии начали продавать новый роман всемирно известного писателя Харуки Мураками. Первое за шесть лет произведение называется "Город и его ненадёжные стены".
Как сообщает ТАСС, особого ажиотажа выход книги не вызвал. Например, в крупном сетевом книжном магазине Kinokuniya у железнодорожного вокзала Синдзюку собралось несколько десятков человек, но к стенду с новым романом Мураками направились лишь несколько из них.
В книге 1200 страниц, она стоит 2970 иен, что около 1800 рублей. Для покупки сразу стал доступен и электронный вариант книги. В кратком её описании говорится, что это "чистый, стопроцентный мир Мураками, который потрясает душу".
Предыдущий роман Мураками "Убийство командора" увидел свет в феврале 2017 года. Когда новое произведение выйдет на русском языке, пока не ясно.
Что сделал Мураками с Чеховым: Чем отпугивает зрителей фильм "Сядь за руль моей машины", получивший "Оскар"
Напомним, в 2018 году Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию. Своё решение он объяснил намерениями сконцентрироваться на написании книги и быть вдали от внимания медиа.
Twitter / jimboakira