КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 02:29

В продажу поступил первый за шесть лет роман Харуки Мураками

В Японии начали продавать новый роман всемирно известного писателя Харуки Мураками. Первое за шесть лет произведение называется "Город и его ненадёжные стены".

Как сообщает ТАСС, особого ажиотажа выход книги не вызвал. Например, в крупном сетевом книжном магазине Kinokuniya у железнодорожного вокзала Синдзюку собралось несколько десятков человек, но к стенду с новым романом Мураками направились лишь несколько из них.

В книге 1200 страниц, она стоит 2970 иен, что около 1800 рублей. Для покупки сразу стал доступен и электронный вариант книги. В кратком её описании говорится, что это "чистый, стопроцентный мир Мураками, который потрясает душу".

Предыдущий роман Мураками "Убийство командора" увидел свет в феврале 2017 года. Когда новое произведение выйдет на русском языке, пока не ясно.

Что сделал Мураками с Чеховым: Чем отпугивает зрителей фильм "Сядь за руль моей машины", получивший "Оскар"

Что сделал Мураками с Чеховым: Чем отпугивает зрителей фильм "Сядь за руль моей машины", получивший "Оскар"

Напомним, в 2018 году Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию. Своё решение он объяснил намерениями сконцентрироваться на написании книги и быть вдали от внимания медиа.

Обложка ©

Twitter / jimboakira

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Япония
  • Культура

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров