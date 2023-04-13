В Китае предрекли США неминуемый крах как гегемона
Global Times: Америка не сможет обратить вспять свой неминуемый крах
Попытки Америки сохранить гегемонию однажды провалятся. Такой позиции придерживаются авторы статьи в китайском издании Global Times. Они отмечают, что дедолларизация уже началась, многие страны всё больше внимания уделяют региональному многостороннему сотрудничеству.
В материале подчёркнут рост значения БРИКС в мире и параллельное снижение влияния G7. Также авторы отметили растущую востребованность Шанхайской организации сотрудничества, с чем США ничего не могут сделать. По мнению авторов статьи, Штаты держат союзников в "ежовых рукавицах", пытаясь сдерживать РФ и Китай. Белый дом ведёт экономическую конфронтацию, распространяет клевету, после чего пытается сойти за "нежного великана".
"Теперь на это мало кто купится", — пишет издание.
Ранее 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что экономика Америки терпит крах и в ближайшее время доллар перестанет быть стандартом при расчётах.
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