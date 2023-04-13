В Китае предрекли США неминуемый крах как гегемона

Попытки Америки сохранить гегемонию однажды провалятся. Такой позиции придерживаются авторы статьи в китайском издании Global Times. Они отмечают, что дедолларизация уже началась, многие страны всё больше внимания уделяют региональному многостороннему сотрудничеству.

В материале подчёркнут рост значения БРИКС в мире и параллельное снижение влияния G7. Также авторы отметили растущую востребованность Шанхайской организации сотрудничества, с чем США ничего не могут сделать. По мнению авторов статьи, Штаты держат союзников в "ежовых рукавицах", пытаясь сдерживать РФ и Китай. Белый дом ведёт экономическую конфронтацию, распространяет клевету, после чего пытается сойти за "нежного великана".

"Теперь на это мало кто купится", — пишет издание.