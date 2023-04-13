Экс-главу Департамента образования Приморья осудили на 9,5 года за убийство жены
Первореченский районный суд Владивостока приговорил экс-главу Департамента образования Администрации Приморского края к девяти с половиной годам лишения свободы за убийство жены. Преступление было совершено ещё 10 лет назад, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Также суд назначил обвиняемому дополнительное наказание в виде ограничения свободы на два года. Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима. Соответствующий приговор пока не вступил в законную силу.
В 2013 году стало известно об убийстве во Владивостоке супруги экс-директора Департамента образования Администрации Приморья Виталия Оноприенко. Тело женщины с ножевыми ранениями нашли в жилом доме, её супруга обнаружили с признаками удушения в бессознательном состоянии и госпитализировали. В прошлом году следователи сообщили, что по подозрению в убийстве супруги в 2013 году задержан 50-летний мужчина, он инициировал нападение на себя после расправы над женой и ввёл следствие в заблуждение. Как выяснилось, задержанный убил женщину ножом в ходе конфликта. Ранее присяжные признали Оноприенко виновным в убийстве жены.
Ранее Лайф писал, что россиянин Денис Дубников приговорён в Соединённых Штатах Америки к уже отбытому сроку ограничения свободы и штрафу размером в десять тысяч долларов. Приговор опубликован в базе окружного суда штата Орегон, где проходил процесс.
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