Экс-главу Департамента образования Приморья осудили на 9,5 года за убийство жены

В 2013 году стало известно об убийстве во Владивостоке супруги экс-директора Департамента образования Администрации Приморья Виталия Оноприенко. Тело женщины с ножевыми ранениями нашли в жилом доме, её супруга обнаружили с признаками удушения в бессознательном состоянии и госпитализировали. В прошлом году следователи сообщили, что по подозрению в убийстве супруги в 2013 году задержан 50-летний мужчина, он инициировал нападение на себя после расправы над женой и ввёл следствие в заблуждение. Как выяснилось, задержанный убил женщину ножом в ходе конфликта. Ранее присяжные признали Оноприенко виновным в убийстве жены.