Суд в Москве заочно арестовал участника нападения на Брянскую область

Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать одного из участников нападения на сёла в Брянской области Алексея Огурцова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию постановления.

"Избрать в отношении обвиняемого Огурцова Алексея Романовича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Огурцова Алексея Романовича в Россию либо с момента его задержания", — говорится в документе.

Согласно постановлению, Огурцов заочно обвиняется в совершении теракта, который повлёк умышленное причинение смерти человеку, незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Его вина подтверждается протоколами осмотров мест происшествий, предметов и документов, а также показаниями потерпевших и очевидцев, заключениями судебных экспертиз. Мужчина, который является уроженцем Рыбинска Ярославской области, объявлен в федеральный международный розыск.