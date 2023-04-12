Суд в Москве заочно арестовал участника нападения на Брянскую область
В Москве суд заочно арестовал участника нападения на сёла в Брянской области
Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать одного из участников нападения на сёла в Брянской области Алексея Огурцова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию постановления.
"Избрать в отношении обвиняемого Огурцова Алексея Романовича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Огурцова Алексея Романовича в Россию либо с момента его задержания", — говорится в документе.
Согласно постановлению, Огурцов заочно обвиняется в совершении теракта, который повлёк умышленное причинение смерти человеку, незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Его вина подтверждается протоколами осмотров мест происшествий, предметов и документов, а также показаниями потерпевших и очевидцев, заключениями судебных экспертиз. Мужчина, который является уроженцем Рыбинска Ярославской области, объявлен в федеральный международный розыск.
Напомним, в начале марта в регион проникла ДРГ с территории Украины. В результате атаки двое мужчин погибли. Кроме того, в Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранение, но при этом спас двух первоклассниц, уведя их в безопасное место. А в селе Сушаны пострадал 35-летний житель. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав Вооружённых сил Украины. Главарь группировки — Денис Капустин*. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
* Включён в перечень экстремистов и террористов.
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