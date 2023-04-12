Суд в США вынес приговор россиянину Денису Дубникову
Суд в США приговорил россиянина Дубникова к отбытому тюремному сроку и штрафу
Россиянин Денис Дубников приговорён в Соединённых Штатах Америки к уже отбытому сроку ограничения свободы и штрафу размером в десять тысяч долларов. Приговор опубликован в базе окружного суда штата Орегон, где проходил процесс.
Согласно данным, Дубников оштрафован на десять тысяч долларов за участие в сговоре с целью отмывания денег. В рамках сделки со следствием он признал себя виновным по этому пункту обвинения. Кроме прочего россиянину предписано соблюдать особые условия надзора.
Лайф напоминает, что россиянин Денис Дубников был задержан в Амстердаме по запросу США в ноябре 2021 года. Его обвиняли в отмывании денег. В августе прошлого года его экстрадировали в США, где он сразу предстал перед судом. Своей вины он не признал и был отпущен из-под стражи до вынесения приговора.
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