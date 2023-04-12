Суд в США вынес приговор россиянину Денису Дубникову

Россиянин Денис Дубников приговорён в Соединённых Штатах Америки к уже отбытому сроку ограничения свободы и штрафу размером в десять тысяч долларов. Приговор опубликован в базе окружного суда штата Орегон, где проходил процесс.

Согласно данным, Дубников оштрафован на десять тысяч долларов за участие в сговоре с целью отмывания денег. В рамках сделки со следствием он признал себя виновным по этому пункту обвинения. Кроме прочего россиянину предписано соблюдать особые условия надзора.