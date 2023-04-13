Неизвестный БПЛА заметили над ТЭЦ в Подмосковье сразу после короткого замыкания на одной из ЛЭП
Неизвестный беспилотник засекли над ТЭЦ в Подмосковье
Неизвестный беспилотник засекли над ТЭЦ в Подмосковье сразу после короткого замыкания на одной из ЛЭП. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
БПЛА заметили сотрудники ТЭЦ-29 в Электростали и обратились в правоохранительные органы. Незадолго до его появления на одной из ЛЭП произошло короткое замыкание, под ней выгорела трава. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция сейчас выясняет, кому принадлежит беспилотник.
Ранее Лайф писал, что беспилотник со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта имени В.Г. Шухова в Белгороде. Речь идёт о дроне самолётного типа. При падении сдетонировало взрывное устройство.
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