Неизвестный БПЛА заметили над ТЭЦ в Подмосковье сразу после короткого замыкания на одной из ЛЭП

Неизвестный беспилотник засекли над ТЭЦ в Подмосковье сразу после короткого замыкания на одной из ЛЭП. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

БПЛА заметили сотрудники ТЭЦ-29 в Электростали и обратились в правоохранительные органы. Незадолго до его появления на одной из ЛЭП произошло короткое замыкание, под ней выгорела трава. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция сейчас выясняет, кому принадлежит беспилотник.