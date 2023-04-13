Стали известны детали запуска беспилотника над ТЭЦ в Подмосковье

Беспилотник, который заметили над ТЭЦ-29 в Электростали сразу после короткого замыкания на одной из ЛЭП, удалось найти. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

БПЛА запустили сотрудники обслуживающей энергетической компании для проверки того самого короткого замыкания, но не согласовали полёт с руководством ТЭЦ. Никакой опасности нет. Предварительно, замыкание произошло из-за технической неисправности.