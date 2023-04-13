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13 апреля, 06:23

Стали известны детали запуска беспилотника над ТЭЦ в Подмосковье

Беспилотник, который заметили над ТЭЦ-29 в Электростали сразу после короткого замыкания на одной из ЛЭП, удалось найти. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Неизвестный БПЛА заметили над ТЭЦ в Подмосковье сразу после короткого замыкания на одной из ЛЭП

Неизвестный БПЛА заметили над ТЭЦ в Подмосковье сразу после короткого замыкания на одной из ЛЭП

БПЛА запустили сотрудники обслуживающей энергетической компании для проверки того самого короткого замыкания, но не согласовали полёт с руководством ТЭЦ. Никакой опасности нет. Предварительно, замыкание произошло из-за технической неисправности.

Как сообщалось ранее, беспилотник со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта имени В.Г. Шухова в Белгороде. Речь идёт о дроне самолётного типа. При падении БПЛА сдетонировало взрывное устройство.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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