КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 07:46

Туристка из РФ рассказала, какие деньги брать на отдых в Турцию

Туристка из РФ посоветовала путешественникам обменивать валюту в Турции

Россиянам, которые собрались на отдых в Турцию, лучше обменивать валюту на месте. Об этом рассказала туристка из РФ Елена в своём дзен-канале.

"Привозите рубли, евро, доллары и обменяйте их в предназначенных для этого местах", — подчеркнула она.

Если же очень надо поменять деньги в аэропорту, продолжила Елена, то лучше выделить на это небольшую сумму, ведь там самый невыгодный курс. Девушка также посоветовала узнать в Интернете, сколько официально стоит покупка местной валюты. В среднем за один доллар можно сейчас получить 19,2 лиры, иногда 19,15. Если обменник предлагает меньше — то поискать другой. Можно даже обратиться в ювелирные магазины за этой услугой.

Есть и другой способ, но более сложный — переводы через платёжную систему "Золотая корона". Есть два варианта вывода средств: на турецкую карту при её наличии или забрать наличные в пункте выдачи. Во втором случае нужно скачать приложение системы и зарегистрироваться в нём по российскому номеру телефона.

"Далее: "Отправить перевод" – "Новый получатель" – "Турция" – "Перевод "Золотая корона" – выбираете сумму и валюту – "Новый получатель" – телефон можно указать российский, и заполняете фамилию и имя... – отожмите значок комиссии 99 рублей – переводите деньги", — объяснила туристка.

Затем нужно прийти в отделение почты или офиса "Золотой короны", заполнить бланк и получить деньги. Через эту систему можно также перевести деньги на карту или на IBAN.

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Ранее юрист Александр Южалин назвал самый выгодный для отпуска месяц 2023 года. Так, он посоветовал писать заявление начальству об уходе на отдых в августе.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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