Туристка из РФ рассказала, какие деньги брать на отдых в Турцию
Туристка из РФ посоветовала путешественникам обменивать валюту в Турции
Россиянам, которые собрались на отдых в Турцию, лучше обменивать валюту на месте. Об этом рассказала туристка из РФ Елена в своём дзен-канале.
"Привозите рубли, евро, доллары и обменяйте их в предназначенных для этого местах", — подчеркнула она.
Если же очень надо поменять деньги в аэропорту, продолжила Елена, то лучше выделить на это небольшую сумму, ведь там самый невыгодный курс. Девушка также посоветовала узнать в Интернете, сколько официально стоит покупка местной валюты. В среднем за один доллар можно сейчас получить 19,2 лиры, иногда 19,15. Если обменник предлагает меньше — то поискать другой. Можно даже обратиться в ювелирные магазины за этой услугой.
Есть и другой способ, но более сложный — переводы через платёжную систему "Золотая корона". Есть два варианта вывода средств: на турецкую карту при её наличии или забрать наличные в пункте выдачи. Во втором случае нужно скачать приложение системы и зарегистрироваться в нём по российскому номеру телефона.
"Далее: "Отправить перевод" – "Новый получатель" – "Турция" – "Перевод "Золотая корона" – выбираете сумму и валюту – "Новый получатель" – телефон можно указать российский, и заполняете фамилию и имя... – отожмите значок комиссии 99 рублей – переводите деньги", — объяснила туристка.
Затем нужно прийти в отделение почты или офиса "Золотой короны", заполнить бланк и получить деньги. Через эту систему можно также перевести деньги на карту или на IBAN.
Ранее юрист Александр Южалин назвал самый выгодный для отпуска месяц 2023 года. Так, он посоветовал писать заявление начальству об уходе на отдых в августе.
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