Бабушку придавило световым оборудованием на съёмках фильма с Александром Яценко

В Москве пенсионерку госпитализировали после падения на неё светового оборудования во время съёмок фильма "Ненормальный", который режиссирует Глеб Орлов. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Световое оборудование на съёмочной площадке упало на пенсионерку. Видео © Telegram / SHOT

Съёмки одного из эпизодов фильма кинокомпании "Слово" с актёром Александром Яценко в главной роли должны были проводиться в районе Восточное Измайлово. Там техники катили огромный рейл с кучей тяжёлых дамп, но неожиданно ножка стойки сломалась в тот момент, когда мимо проходила 87-летняя старушка. В результате на бедную пенсионерку упало всё оборудование.

Женщину госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с сотрясением мозга. По факту произошедшего следователи ГСУ СК России по Москве проводят проверку.