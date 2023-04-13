КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 08:03

Бабушку придавило световым оборудованием на съёмках фильма с Александром Яценко

Световое оборудование упало на пенсионерку во время съёмок фильма в Москве

В Москве пенсионерку госпитализировали после падения на неё светового оборудования во время съёмок фильма "Ненормальный", который режиссирует Глеб Орлов. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Световое оборудование на съёмочной площадке упало на пенсионерку. Видео © Telegram / SHOT

Съёмки одного из эпизодов фильма кинокомпании "Слово" с актёром Александром Яценко в главной роли должны были проводиться в районе Восточное Измайлово. Там техники катили огромный рейл с кучей тяжёлых дамп, но неожиданно ножка стойки сломалась в тот момент, когда мимо проходила 87-летняя старушка. В результате на бедную пенсионерку упало всё оборудование.

Женщину госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с сотрясением мозга. По факту произошедшего следователи ГСУ СК России по Москве проводят проверку.

В Тверской области пенсионерка осталась без квартиры после звонка афериста

В Тверской области пенсионерка осталась без квартиры после звонка афериста

Ранее мужчина в рясе и с иконой в руках избил ногами пенсионерку-цветочницу на Таганке. Испуганная старушка от страха и боли заплакала и попросила помощи у прохожих, но скорую и полицию вызывать отказалась.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Светлана Оперук
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров