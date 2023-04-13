Бабушку придавило световым оборудованием на съёмках фильма с Александром Яценко
Световое оборудование упало на пенсионерку во время съёмок фильма в Москве
В Москве пенсионерку госпитализировали после падения на неё светового оборудования во время съёмок фильма "Ненормальный", который режиссирует Глеб Орлов. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Световое оборудование на съёмочной площадке упало на пенсионерку. Видео © Telegram / SHOT
Съёмки одного из эпизодов фильма кинокомпании "Слово" с актёром Александром Яценко в главной роли должны были проводиться в районе Восточное Измайлово. Там техники катили огромный рейл с кучей тяжёлых дамп, но неожиданно ножка стойки сломалась в тот момент, когда мимо проходила 87-летняя старушка. В результате на бедную пенсионерку упало всё оборудование.
Женщину госпитализировали в НИИ им. Склифосовского с сотрясением мозга. По факту произошедшего следователи ГСУ СК России по Москве проводят проверку.
Ранее мужчина в рясе и с иконой в руках избил ногами пенсионерку-цветочницу на Таганке. Испуганная старушка от страха и боли заплакала и попросила помощи у прохожих, но скорую и полицию вызывать отказалась.
Telegram / SHOT