За кибератаками с Украины против критической инфраструктуры РФ стоят Пентагон и государства НАТО. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

"В ходе анализа выявленных компьютерных угроз получены данные, свидетельствующие об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России. Сетевая инфраструктура Украины задействуется подразделениями наступательных киберопераций стран Запада, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что США пытаются скрыть свою причастность к происходящему и стараются представить автором этих атак лишь Незалежную, в частности хакерскую группировку IT Army of Ukraine. Всё это разрабатывается при помощи объединённого командования Пентагона. Не обходится без участия и других хакерских группировок, среди которых выделяются международные (Anonymous, Silencе) и национальные — из США, Турции, Грузии и Польши.

По данным ФСБ, с прошлого года отражено свыше пяти тысяч атак на критическую инфраструктуру России. Предотвратить наступление негативных последствий позволили своевременно принятые меры, подчеркнули в ведомстве.