Рабочему оторвало кисть руки на пороховом заводе в Казани

Сотруднику порохового завода в Казани оторвало кисть руки во время испытания снаряда. О трагическом инциденте сообщает SHOT.

Всё произошло на территории Института химических продуктов на улице Светлой. 56-летний стрелок-испытатель нёс макет снаряда с пороховым зарядом к месту баллистических испытаний, но тот неожиданно взорвался прямо у него в руках.

Причину произошедшего выясняют эксперты, решается вопрос о возбуждении дела. Пострадавший мужчина госпитализирован, информация о его состоянии уточняется.