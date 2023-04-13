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13 апреля, 09:22

Рабочему оторвало кисть руки на пороховом заводе в Казани

Сотруднику порохового завода в Казани оторвало кисть руки во время испытания снаряда. О трагическом инциденте сообщает SHOT.

Всё произошло на территории Института химических продуктов на улице Светлой. 56-летний стрелок-испытатель нёс макет снаряда с пороховым зарядом к месту баллистических испытаний, но тот неожиданно взорвался прямо у него в руках.

Причину произошедшего выясняют эксперты, решается вопрос о возбуждении дела. Пострадавший мужчина госпитализирован, информация о его состоянии уточняется.

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Ранее Лайф писал, как двое рабочих получили травмы в результате обрушения кровли на территории керамического завода в подмосковном городе Щёлково. Одному из мужчин оторвало ногу.

Обложка ©

Shutterstock

Алексей Берковиц
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