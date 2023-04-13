Песков назвал единение и консолидацию вокруг Путина главным настроением в России
В Кремле считают главным настроением в России единение и консолидацию вокруг фигуры президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с участниками "Мастерской новых медиа".
При этом он не стал отрицать, что иногда возникает ощущение болезненности и чрезмерной эмоциональности информационной повестки. Но в такие важные, судьбоносные для страны моменты, рассуждает Песков, по-другому невозможно.
"Мне импонирует консолидация общества вокруг ситуации, президента, которая сейчас доминирует внутри страны", — поделился своими ощущениями представитель Кремля.
Ранее Лайф писал, что рейтинг доверия россиян Путину стабильно сохраняет высокие показатели. По данным фонда "Общественное мнение", большая часть россиян (81%) хорошо оценивает работу президента на его посту. О доверии главе государства заявили 79% респондентов.