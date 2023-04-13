КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 09:41

Песков назвал единение и консолидацию вокруг Путина главным настроением в России

В Кремле считают главным настроением в России единение и консолидацию вокруг фигуры президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с участниками "Мастерской новых медиа".

При этом он не стал отрицать, что иногда возникает ощущение болезненности и чрезмерной эмоциональности информационной повестки. Но в такие важные, судьбоносные для страны моменты, рассуждает Песков, по-другому невозможно.

"Мне импонирует консолидация общества вокруг ситуации, президента, которая сейчас доминирует внутри страны", — поделился своими ощущениями представитель Кремля.

Стало известно, сколько россиян не считают себя патриотами

Стало известно, сколько россиян не считают себя патриотами

Ранее Лайф писал, что рейтинг доверия россиян Путину стабильно сохраняет высокие показатели. По данным фонда "Общественное мнение", большая часть россиян (81%) хорошо оценивает работу президента на его посту. О доверии главе государства заявили 79% респондентов.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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