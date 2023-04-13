КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 09:59

Песков заявил, что Россия должна защитить новые регионы от опасности

Восстановление Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей уже идёт, но это самое малое, что страна может сделать для новых регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Максимально, что должна сделать страна, — оградить новые регионы от опасности", — добавил представитель Кремля во время общения с участниками "Мастерской новых медиа".

Песков сформулировал главную цель Путина — "сделать лучше для людей"

Песков сформулировал главную цель Путина — "сделать лучше для людей"

В этой связи, по словам Пескова, российская спецоперация "будет продолжаться до победного конца".

Песков также заявил, что в Кремле считают главным настроением в России единение и консолидацию вокруг фигуры президента страны Владимира Путина.

Обложка ©

Kremlin.ru

Иван Косицын
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
  • ДНР
  • ЛНР
  • Херсонская область
  • Запорожская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров