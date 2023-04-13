Песков заявил, что Россия должна защитить новые регионы от опасности

Восстановление Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей уже идёт, но это самое малое, что страна может сделать для новых регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Максимально, что должна сделать страна, — оградить новые регионы от опасности", — добавил представитель Кремля во время общения с участниками "Мастерской новых медиа".

В этой связи, по словам Пескова, российская спецоперация "будет продолжаться до победного конца".