Песков заявил, что патриотизм — это желание жить в родной стране

Патриотизм — это желание жить в своей стране и делать для неё лучшее. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил в ходе общения со слушателями "Мастерской новых медиа".

"[Патриотизм] — это когда вы любите своего жениха, рожаете детей, работаете на любимой работе, обожаете свою семью больше всего на свете. Работаете для того, чтобы ваша семья была здоровой, умной. И при этом хотите жить в этой стране и делать всё для неё только лучшее. Не вредите ей", — сказал представитель Кремля.