Песков заявил, что патриотизм — это желание жить в родной стране
Патриотизм — это желание жить в своей стране и делать для неё лучшее. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил в ходе общения со слушателями "Мастерской новых медиа".
"[Патриотизм] — это когда вы любите своего жениха, рожаете детей, работаете на любимой работе, обожаете свою семью больше всего на свете. Работаете для того, чтобы ваша семья была здоровой, умной. И при этом хотите жить в этой стране и делать всё для неё только лучшее. Не вредите ей", — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, при патриотизме также нужна и конструктивная критика. Необходимо проговаривать, если есть что-то плохое, и гордиться хорошим, подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что глава государства видит своей ключевой целью повышение уровня жизни граждан.