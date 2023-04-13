КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 09:58

Песков заявил, что патриотизм — это желание жить в родной стране

Патриотизм — это желание жить в своей стране и делать для неё лучшее. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил в ходе общения со слушателями "Мастерской новых медиа".

"[Патриотизм] — это когда вы любите своего жениха, рожаете детей, работаете на любимой работе, обожаете свою семью больше всего на свете. Работаете для того, чтобы ваша семья была здоровой, умной. И при этом хотите жить в этой стране и делать всё для неё только лучшее. Не вредите ей", — сказал представитель Кремля.

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Песков назвал единение и консолидацию вокруг Путина главным настроением в России

По словам Пескова, при патриотизме также нужна и конструктивная критика. Необходимо проговаривать, если есть что-то плохое, и гордиться хорошим, подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что глава государства видит своей ключевой целью повышение уровня жизни граждан.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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