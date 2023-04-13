КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 10:09

Песков объяснил, почему у Путина нет телеграм-канала

Песков: Путину не нужно вести соцсети, ведь его и так все слушают

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину не нужно вести социальные сети, ведь в его слова и так все вслушиваются. Он подчеркнул, что российский лидер — человек, любое движение которого ловит весь мир.

"И даже если он стоит в коридоре, говорит шёпотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram!?" — задался вопросом представитель Кремля, общаясь с участниками "Мастерской новых медиа".

Песков заявил, что Россия должна защитить новые регионы от опасности

Песков заявил, что Россия должна защитить новые регионы от опасности

Ранее Песков заявил о том, что глава государства видит своей ключевой целью повышение уровня жизни граждан. Речь идёт в том числе о социально-экономическом развитии страны.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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