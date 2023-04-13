Песков объяснил, почему у Путина нет телеграм-канала

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину не нужно вести социальные сети, ведь в его слова и так все вслушиваются. Он подчеркнул, что российский лидер — человек, любое движение которого ловит весь мир.

"И даже если он стоит в коридоре, говорит шёпотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram!?" — задался вопросом представитель Кремля, общаясь с участниками "Мастерской новых медиа".