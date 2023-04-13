Норвегия высылает 15 российских дипломатов

Власти Норвегии объявили персонами нон грата 15 российских дипломатов. Как утверждает глава МИД королевства Анникен Хюитфельдт, сотрудники Посольства РФ якобы занимались деятельностью, несовместимой с их статусом.

"Они объявлены персонами нон грата, потому что вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом", — приводит пресс-служба МИД Норвегии её слова.

В ближайшее время все объявленные персонами нон грата дипломаты должны покинуть Норвегию. В российском же МИД уже пообещали дать соответствующий ответ Осло.