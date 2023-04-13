Норвегия высылает 15 российских дипломатов
МИД Норвегии объявил персонами нон грата 15 российских дипломатов
Власти Норвегии объявили персонами нон грата 15 российских дипломатов. Как утверждает глава МИД королевства Анникен Хюитфельдт, сотрудники Посольства РФ якобы занимались деятельностью, несовместимой с их статусом.
"Они объявлены персонами нон грата, потому что вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом", — приводит пресс-служба МИД Норвегии её слова.
В ближайшее время все объявленные персонами нон грата дипломаты должны покинуть Норвегию. В российском же МИД уже пообещали дать соответствующий ответ Осло.
Ранее стало известно, что ВВС Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции объединят усилия в области воздушной обороны. Перевести договорённости в практическую плоскость планируется уже в ближайшее время, чтобы зимой следующего года провести учения Nordic Response — скандинавский вариант манёвров НАТО Cold Response.
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