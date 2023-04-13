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13 апреля, 10:51

Песков ответил на вопрос о храме, в котором Путин встретит Пасху

В Кремле пока не стали анонсировать место, где Путин встретит Пасху

Российский лидер Владимир Путин по традиции встретит Пасху на праздничном церковном богослужении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом место, где президент будет отмечать Светлое Христово Воскресение, представитель Кремля называть не стал.

"Мы сообщим дополнительно", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Отметим, что президент Путин ежегодно посещает храмы во время главных церковных праздников. Пасху он обычно встречает в Москве в храме Христа Спасителя.

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Ранее Лайф сообщал, что в Госдуме предложили давать россиянам выходной после Пасхи. Данная инициатива принадлежит депутатам из фракции ЛДПР.

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Кremlin.ru

Александр Юнашев
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