Песков ответил на вопрос о храме, в котором Путин встретит Пасху
В Кремле пока не стали анонсировать место, где Путин встретит Пасху
Российский лидер Владимир Путин по традиции встретит Пасху на праздничном церковном богослужении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом место, где президент будет отмечать Светлое Христово Воскресение, представитель Кремля называть не стал.
"Мы сообщим дополнительно", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Отметим, что президент Путин ежегодно посещает храмы во время главных церковных праздников. Пасху он обычно встречает в Москве в храме Христа Спасителя.
Ранее Лайф сообщал, что в Госдуме предложили давать россиянам выходной после Пасхи. Данная инициатива принадлежит депутатам из фракции ЛДПР.