Песков ответил на вопрос о храме, в котором Путин встретит Пасху

Российский лидер Владимир Путин по традиции встретит Пасху на праздничном церковном богослужении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом место, где президент будет отмечать Светлое Христово Воскресение, представитель Кремля называть не стал.

"Мы сообщим дополнительно", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Отметим, что президент Путин ежегодно посещает храмы во время главных церковных праздников. Пасху он обычно встречает в Москве в храме Христа Спасителя.