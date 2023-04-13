В Совфеде рассказали, как РФ свернула работу биолаборатории США в 1990-х годах

В 1990-х годах Соединённые Штаты пытались создать в России биопрограмму, но к концу десятилетия Москва поняла, что американцы не делают ничего из соображений благотворительности, и свернула их деятельность. Об этом заявил вице-спикер СФ Константин Косачёв на заседании постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству. Мероприятия весенней сессии МПА организации проходят 13–14 апреля в Санкт-Петербурге.

"В России в 90-е годы имели большое сотрудничество в рамках программы Нанна – Лугара, у нас был свой научный [центр] <...>, но довольно быстро мы к концу 90-х поняли, что американцы ничего из соображений благотворительности не делают, и мы достаточно быстро эту программу свернули", — сказал он.

По словам Косачёва, этот научный центр занимался ядерным, химическим и бактериологическим оружием. США якобы пытались помочь решить проблемы России. На заседании вице-спикер по поручению председателя СФ Валентины Матвиенко также рассказал об итогах расследования парламентской комиссии по созданию биолабораторий Америки на Украине. Данную информацию парламентарии СНГ приняли к сведению.

"К концу дня 24 февраля (2022 г.), ещё до того, как мы успели взять под контроль все лаборатории <...>, вся вещественно-доказательная база была уничтожена. Что они говорят? "А мы заботились о здоровье людей..." Но мы же не дети, мы понимаем", — отметил он.

Вместе с тем Косачёв назвал непрозрачной биологическую активность США, их деятельность вызывает серьёзные вопросы с точки зрения выполнения КБТО.