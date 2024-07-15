Пастуший домик против северного аскетизма: Названы 5 любимых стилей россиян для семейного гнёздышка Эксперт Левченко: Самыми популярными у россиян являются дома в стиле шале 15 июля, 05:00 Freepik.com

Большинство россиян имеют определённые предпочтения при выборе архитектурного стиля дома. Самыми популярными и привлекательными направлениями при внешнем оформлении здания они считают пять видов: скандинавский, американский, английский, европейский и стиль шале. Подробнее о каждом из них Life.ru рассказала эксперт по недвижимости Милана Левченко.

Шале

В так называемом пастушьем домике мечтают жить многие россияне. Всё потому, что данный стиль буквально излучает "домашнее" и уютное настроение. Каменный низ, деревянный верх, двускатная крыша, вместо декора балки и перекрытия — именно так выглядит дом мечты с точки зрения большинства людей. Чем же так привлекателен подобный тип здания?

Двускатная крыша, вместо декора балки и перекрытия — именно так выглядит шале. Фото © Freepik.com

Всё дело в том, что строение с покатой крышей, выполненное из натуральных материалов, располагает к расслабленному отдыху и внешне выглядит как идеальное семейное гнездо. Обычно в двухэтажном доме в стиле шале присутствуют большие панорамные окна для максимального естественного освещения и навес над традиционным крыльцом, где так удобно устроиться в кресле-качалке, чтобы неспешно наблюдать за дождём. Такое уютное здание словно создано для общения с природой и наслаждения семейной жизнью. Милана Левченко Эксперт по недвижимости

Скандинавский стиль

Не секрет, что скандинавский стиль в архитектуре считается максимально естественным и лаконичным. Именно поэтому ему отдают предпочтение ничуть не меньше, чем первому варианту. В основе данной концепции преобладают такие понятия, как лёгкость и натуральность, экоматериалы, много света и отсутствие лишних деталей. Дома в подобном стиле отличаются особенной атмосферой свободы и "воздушностью".

Внутреннее оформление дизайна предполагает преобладание светлой и естественной палитры, а внешнее — характеризуется простыми и незатейливыми формами, строгостью и использованием натуральных материалов. Типичный вариант, выполненный в указанном стиле, представляет собой приземистый одноэтажный дом с большими панорамными окнами, в котором как снаружи, так и внутри нет ничего лишнего, объяснила Левченко.

Дом в скандинавском стиле — приземистый одноэтажный с большими панорамными окнами, в котором как снаружи, так и внутри нет ничего лишнего. Фото © Freepik.com / rorozoa

Американский

Американский стиль в архитектуре домов является ещё одним топовым направлением. Его любят и уважают за совокупность практичных и простых решений. Как правило, большинство стилей, объединённых в общее название "американский", можно охарактеризовать как самые функциональные и удобные варианты.

Американский стиль предполагает строгую симметрию, невысокий фундамент, отсутствие какого-либо декора на фасаде и традиционную террасу перед входом. Фото © Freepik.com / rawpixel-com

Американский стиль предполагает строгую симметрию, невысокий фундамент, отсутствие какого-либо декора на фасаде и традиционную террасу перед входом, который располагается всегда в центре здания. Окон в доме всегда много как прямоугольных, так и арочных. Преобладающее значение во внутреннем дизайне имеет наличие просторных комнат для всех членов семейства. Как правило, американский стиль предполагает наличие двух этажей для комфортного размещения всех домочадцев.

Английский

Классические дома в указанном стиле имеют свои характерные черты: они выполняются из кирпича или природного камня, имеют крышу с крутым уклоном, а также невысокие окна с частым переплётом. Обычно здания в подобном стиле всегда оказываются двухэтажными и предполагают наличие зелёной лужайки перед домом, которая сливается с общей архитектурой. В целом общий вид английского стиля в архитектуре можно охарактеризовать как строгий, классический, элегантный и без лишнего декора.

Классические дома в английском стиле выполняются из кирпича или природного камня, имеют крышу с крутым уклоном, а также невысокие окна с частым переплётом. Фото © Freepik.com / rawpixel-com

Европейский

Европейский стиль в архитектуре сформировался в результате влияния нескольких направлений: скандинавского и немецкого. Именно поэтому дом в подобном стиле прежде всего отличается практичной и рациональной планировкой.

Типичный пример классического европейского стиля — это одноэтажное здание с мансардой и подвалом с небольшими окнами и всегда крутой крышей. Фото © Freepik.com / wirestock

Типичный пример классического европейского стиля — это одноэтажное здание с мансардой и подвалом с небольшими окнами и всегда крутой крышей, чтобы на ней не залёживался снег. Входная часть дома может быть разной: от невысокой лестницы и небольшого навеса до высокого деревянного крыльца или террасы. Дом в европейском стиле традиционно выкрашивают в тёплые цвета, удачно сочетая два-три пастельных оттенка, отмечает эксперт.

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