КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 11:51

Патрушев: Только победа над украинским нацизмом обеспечит безопасность России

Безопасности РФ, возвращения стабильности в Европу и становления многополярного мира можно достичь только при победе над украинским нацизмом. Такое мнение высказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

По его словам, Украина стала очередной жертвой проявления навязчивой и агрессивной деятельности США. После госпереворота, совершённого в 2014 году в Незалежной, Вашингтон и их вассалы "сделали всё для появления неонацистского, террористического государства в центре Европы и превратили Украину в плацдарм для противодействия РФ", подчеркнул Патрушев. Как он утверждает, англосаксы ради удержания доминирования в мире навязывают другим государствам "порядок, основанный на правилах", организуют "цветные революции", культивируют создание террористических группировок, способствуют возрождению фашизма и неонацизма.

Секретарь Совбеза РФ на совещании в Нальчике по вопросам безопасности на Северном Кавказе добавил, что под давлением США коллективный Запад, не считаясь с истинными интересами украинского народа, разжигает военный конфликт, продолжает накачивать Киев вооружением, активно ведёт военную подготовку неонацистов и помогает планировать военные операции.

"Без победы нам не жить": Песков предрёк положительный исход СВО для России

"Без победы нам не жить": Песков предрёк положительный исход СВО для России

"Поэтому у нас нет другого пути, как освободить Украину от неонацизма. Только победа России позволит обеспечить безопасность нашей страны, будет способствовать возвращению стабильности в Европе и становлению многополярного мира", — поведал Патрушев.

Ранее советник президента России Владимир Мединский заявил, что включение темы специальной военной операции в школьные учебники по истории необходимо, чтобы подрастающее поколение понимало неизбежность этих событий.

Обложка ©

Kremlin.ru

Иван Косицын
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Николай Патрушев
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров