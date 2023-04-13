Безопасности РФ, возвращения стабильности в Европу и становления многополярного мира можно достичь только при победе над украинским нацизмом. Такое мнение высказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

По его словам, Украина стала очередной жертвой проявления навязчивой и агрессивной деятельности США. После госпереворота, совершённого в 2014 году в Незалежной, Вашингтон и их вассалы "сделали всё для появления неонацистского, террористического государства в центре Европы и превратили Украину в плацдарм для противодействия РФ", подчеркнул Патрушев. Как он утверждает, англосаксы ради удержания доминирования в мире навязывают другим государствам "порядок, основанный на правилах", организуют "цветные революции", культивируют создание террористических группировок, способствуют возрождению фашизма и неонацизма.

Секретарь Совбеза РФ на совещании в Нальчике по вопросам безопасности на Северном Кавказе добавил, что под давлением США коллективный Запад, не считаясь с истинными интересами украинского народа, разжигает военный конфликт, продолжает накачивать Киев вооружением, активно ведёт военную подготовку неонацистов и помогает планировать военные операции.

"Поэтому у нас нет другого пути, как освободить Украину от неонацизма. Только победа России позволит обеспечить безопасность нашей страны, будет способствовать возвращению стабильности в Европе и становлению многополярного мира", — поведал Патрушев.