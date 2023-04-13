Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ускорить сотрудничество с Россией в промышленной сфере. Об этом белорусский лидер сообщил на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Лукашенко заявил, что надо ускорить сотрудничество с Россией в промышленной сфере. Видео © t.me / pul_1

Глава государства отметил, что Минск делает большую ставку в сотрудничестве с Москвой именно на эту отрасль. Как указал Лукашенко, они с президентом РФ Владимиром Путиным на недавних переговорах уделили особое внимание данному направлению.

По словам лидера республики, созданное общество с ограниченной ответственностью "МТЗ-Татарстан" является своего рода хабом по реализации продукции многих производителей. Другой пример — Минский моторный завод, который создаёт совместные газовые двигатели, добавил Лукашенко.

"Неплохо было бы, если бы вы нам помогли ускорить их сертификацию и запуск серийного производства. Знаю, что между белорусским Минпромом и КамАЗом достигнуты договорённости об углублении кооперации по производству различных автокомпонентов, узлов, агрегатов, микроэлектроники. Надо быстрее просто это делать, надо ускоряться, время нас заставляет ускоряться", — сказал политик.