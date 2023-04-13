КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 12:23

Ле Пен считает, что Украина не сможет победить Россию без помощи НАТО

Ле Пен: Содействие НАТО Украине будет означать начало третьей мировой войны

Украина не способна победить Россию без помощи НАТО. Причём, если Североатлантический альянс будет содействовать Киеву, это будет означать начало третьей мировой войны. Так считает лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.

"Если Украина победит, это означает, что НАТО вступило в войну. Я уверена, что Украина без возможностей НАТО не сможет победить Россию в военном отношении. А это значит, что будет развязана третья мировая война", — сказала она в интервью газете El Pais.

Песков: У России есть данные об участии бойцов НАТО в конфликте на Украине

Песков: У России есть данные об участии бойцов НАТО в конфликте на Украине

Ранее сообщалось, что риски столкновения сил России и НАТО растут. Спокойный в военном и политическом отношении Балтийский регион усилиями альянса превращён в зону соперничества и повышенной военной активности, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Обложка ©

Getty Images / Antoine Gyori

Иван Косицын
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