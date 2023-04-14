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14 апреля, 03:00

В Госдуме подсчитали, во сколько россиянам обойдётся пасхальный стол

Депутат Чаплин: Пасхальный стол обойдётся россиянам в 1000 рублей

В этом году при покупке стандартного набора продуктов для пасхального стола можно уложиться в тысячу рублей. А это значит, что за год такой набор подорожал примерно на четыре процента. Такие подсчёты произвёл депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Как рассказал народный избранник Лайфу, он исходил из того, что для пасхального стола нужны кулич, творог, яйца и мясо.

"Готовый кулич в магазине можно купить в среднем за 350 рублей. Если печь самим, то цена одного кулича будет значительно дешевле. Яйца и красители обойдутся для россиян в 200 рублей. Творог — примерно 100–150 рублей. И курица для запекания — ещё 350 рублей", — пояснил Никита Чаплин.

Так у него и получилась сумма в 1000 рублей, в которую "можно уложиться".

"В сравнении с прошлым годом цены выросли ориентировочно на четыре процента", заключил депутат Госдумы.

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Как сообщал Лайф, ранее в РПЦ раскритиковали продажу в магазинах освящённых куличей. Там назвали это пародией на приобщение к вере.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Андрей Григорьев
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