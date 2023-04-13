Глава ДНР Денис Пушилин провёл экскурсию для молодёжи на Саур-Могиле

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин провёл экскурсию для школьников и студентов на территории мемориального комплекса "Саур-Могила" в рамках акции "Прогулка со "Знанием".

Мероприятие инициировано Российским обществом "Знание" и приурочено к федеральному просветительскому марафону "Знание. Первые". Пушилин рассказал участникам экскурсии о том, как изменился курган с момента его создания и какую роль он сыграл в разные исторические периоды для жителей ДНР. В прошлом году комплекс был полностью отреставрирован и вновь открыт для граждан.

"Священный курган, где наше поколение, как и поколения дедов и прадедов, освобождало Донбасс от противника, должен стать местом силы не только для нас, но и для наших детей. Они должны понимать цену Победы, быть благодарными защитникам, которые отдали свою жизнь за мир и свободу своей земли", — подчеркнул врио главы ДНР.

Просветительская акция "Прогулка со "Знанием" проходит во всех 89 регионах РФ. В экскурсиях участвует активная молодёжь, а наставниками выступают руководители субъектов.