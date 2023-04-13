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13 апреля, 13:27

"Удрали домой": Экс-боец Иностранного легиона Украины рассказал, как наёмники испугались русских бомб

Бывший наёмник ВСУ Макинтайр: После первого же боя нас стало меньше в три раза

<p>Экс-боец Иностранного легиона Украины Джон Макинтайр. Обложка © <a href="https://www.kp.ru/daily/27489/4747771/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Экс-боец Иностранного легиона Украины Джон Макинтайр. Обложка © kp.ru

26-летний американец Джон Макинтайр в прошлом году завербовался в украинский Иностранный легион и 21 апреля попал на передовую. Каждый день он мог погибнуть от шального снаряда, но в итоге остался живым и рассказал обо всём, что видел своими глазами. Так, в эфире радио "Комсомольская правда" он заявил, что после первого боя число иностранных наёмников сократилось больше чем втрое.

"На полигоне в Яворове нас, иностранных легионеров, было около 1000 человек. После Яворова число уменьшилось до 600. Месяц спустя, после первого боя и развала взвода "Альфа", — уже до 300. А потом ещё через неделю число людей уменьшилось с 300 до примерно 150. И это не погибшие, это беглецы. Американцы, канадцы и другие парни с опытом службы в натовских армиях, с отличным снаряжением, увидев несколько русских бомб, просто удрали домой", — приводит слова Макинтайра kp.ru.

Он добавил, что многие наёмники, испугавшись, разорвали контракт с Вооружёнными силами Украины. Макинтайр также рассказал, что среди иностранцев встречались и неонацисты.

"Из тех, знаете, что видят флаги украинских радикалов и думают: "О, это рай для меня". Также были просто люди с промытыми мозгами, приехавшие сражаться за свободу и демократию, были "псы войны", были и искатели наживы, мошенники", — отметил американец, добавив, что эти аферисты писали в соцсетях о том, что воюют за ВСУ, и просили отправить им деньги.

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Ранее Лайф писал, что на роковом Донецком направлении ВСУ потеряли до 300 человек. Кроме того, противник остался без двух автомобилей и гаубицы Д-20.

Никита Осипов
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