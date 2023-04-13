Политолог раскрыл, как связано наступление ВСУ с битвой демократов и республиканцев
Военный политолог Кошкин увидел в отложенной контратаке ВСУ республиканский след
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США ожидают, что контрнаступление украинских военных закончится подписанием мирного договора. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Он напомнил, что именно американский лидер Джо Байден призвал ВСУ провести контрнаступление этой весной.
В этой связи эксперт обратил внимание на недавний слив секретных документов Пентагона, в которых раскрывается истинное — плачевное — состояние украинской армии, несмотря на огромные средства, вложенные в неё за последний год. Нельзя забывать, что в США в 2024 году пройдут президентские выборы. Настоящая гонка должна начаться летом 2023-го, но демократы уже сейчас стараются победить всеми способами. Так, в начале апреля 45-го президента США, республиканца Дональда Трампа, официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам, в том числе ему вменялось проведение скрытых платежей за молчание любовницы — порнозвезды Сторми Дэниэлс.
"Это вызвало ответную реакцию. Не исключено, что слив [документов Пентагона] организовали именно республиканцы. Ожидалось, что наступление закончится подписанием мирного договора. А наступать уже время вышло. Поэтому происходит такая неразбериха", — отметил Кошкин.
Ранее в СМИ появилась информация, что с начала СВО общие потери Украины могут превышать 130 тысяч человек. В слитых в Сеть документах также утверждается, что конфликт может перерасти в "затяжную войну". Вместе с тем разведка США сочла маловероятными мирные переговоры РФ и Украины в 2023 году.