США ожидают, что контрнаступление украинских военных закончится подписанием мирного договора. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Он напомнил, что именно американский лидер Джо Байден призвал ВСУ провести контрнаступление этой весной.

В этой связи эксперт обратил внимание на недавний слив секретных документов Пентагона, в которых раскрывается истинное — плачевное — состояние украинской армии, несмотря на огромные средства, вложенные в неё за последний год. Нельзя забывать, что в США в 2024 году пройдут президентские выборы. Настоящая гонка должна начаться летом 2023-го, но демократы уже сейчас стараются победить всеми способами. Так, в начале апреля 45-го президента США, республиканца Дональда Трампа, официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам, в том числе ему вменялось проведение скрытых платежей за молчание любовницы — порнозвезды Сторми Дэниэлс.