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13 апреля, 14:02

Врач предложила внезапный и очень эффективный метод лечения бородавок

Дерматолог Юцмюц посоветовала сок сырого картофеля для лечения бородавок

Сок сырого картофеля способен помочь в борьбе с мелкими вирусными бородавками. Об этом рассказала дерматовенеролог, врач-косметолог Центральной поликлиники на Басманной ЦКБ "РЖД-Медицина" Елена Юцмюц.

"Он обладает сильной противовирусной активностью. Бородавки можно обрабатывать два раза в день свежим соком от разрезанной пополам сырой картофелины", — сказала она в беседе с "Газетой.ru".

По словам врача, благодаря этому методу крупные бородавки будут гораздо более восприимчивыми к лечению у специалиста. А мелкие и вовсе могут полностью исчезнуть. При этом всё же не стоит забывать, что лучше всего обратиться к квалифицированному медику при подобном недуге, а не заниматься самолечением.

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Ранее Лайф писал о том, что многие считают правильным выводить бородавки народными средствами, такими как чеснок и чистотел, но это может привести к достаточно неприятным последствиям для здоровья. Об этом рассказала дерматолог-косметолог и врач-эксперт сети клиник "Семейная", кандидат медицинских наук Светлана Лапина.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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