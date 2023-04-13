Врач предложила внезапный и очень эффективный метод лечения бородавок

Сок сырого картофеля способен помочь в борьбе с мелкими вирусными бородавками. Об этом рассказала дерматовенеролог, врач-косметолог Центральной поликлиники на Басманной ЦКБ "РЖД-Медицина" Елена Юцмюц.

"Он обладает сильной противовирусной активностью. Бородавки можно обрабатывать два раза в день свежим соком от разрезанной пополам сырой картофелины", — сказала она в беседе с "Газетой.ru".

По словам врача, благодаря этому методу крупные бородавки будут гораздо более восприимчивыми к лечению у специалиста. А мелкие и вовсе могут полностью исчезнуть. При этом всё же не стоит забывать, что лучше всего обратиться к квалифицированному медику при подобном недуге, а не заниматься самолечением.