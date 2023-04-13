У чихуа-хуа Пантелеймона почти на месяц затянулся отпуск в Таиланде из-за нерадивых хозяев
Пара из Новосибирска почти месяц не может вывезти из Таиланда свою собаку
Семейная пара из Новосибирска уже три недели не может забрать из Таиланда любимого пса по кличке Пантелеймон. Причём в королевство россиян с собакой спокойно пропустили, а вот выпустить обратно животное правоохранители наотрез отказываются. Как пишет kp.ru, в произошедшем сибиряки обвиняют сотрудников "Аэрофлота", которые якобы не предупредили их о том, что на чихуа-хуа нужно было оформить справку на выезд из Таиланда, но в авиакомпании утверждают об обратном.
"Пассажир при регистрации на рейс SU651 Бангкок – Новосибирск от 23.03.2023 была проинформирована об отсутствии необходимых документов для перевозки собаки при пересечении таможенной границы Королевства Таиланд и нарушении законодательства при ввозе и вывозе животного", — заявили журналистам в "Аэрофлоте".
Как уточнили в авиакомпании, по прибытию в Бангкок супруги не удосужились отправить Пантелеймона на ветконтроль, а также по неизвестным причинам не стали оплачивать ввозную пошлину. Соответственно, при вылете у них не было документов, разрешающих вывоз животного. Речь, в частности, идёт об Export Permit и о квитанции об оплате той самой пошлины. В заключении представители "Аэрофлота" подчеркнули, что в зарубежных поездках пассажир должен уточнять правила ввоза и вывоза животных у компетентных органов страны, а не у сотрудников авиакомпании.
Тем временем Пантелеймон остаётся в Тайланде, сейчас он живёт у друзей хозяев. Вероятнее всего, чтобы забрать пса домой, сибирякам всё-таки придётся снова лететь в Бангкок и получать там необходимые документы на вывоз животного.
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