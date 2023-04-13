У чихуа-хуа Пантелеймона почти на месяц затянулся отпуск в Таиланде из-за нерадивых хозяев

Семейная пара из Новосибирска уже три недели не может забрать из Таиланда любимого пса по кличке Пантелеймон. Причём в королевство россиян с собакой спокойно пропустили, а вот выпустить обратно животное правоохранители наотрез отказываются. Как пишет kp.ru, в произошедшем сибиряки обвиняют сотрудников "Аэрофлота", которые якобы не предупредили их о том, что на чихуа-хуа нужно было оформить справку на выезд из Таиланда, но в авиакомпании утверждают об обратном.

"Пассажир при регистрации на рейс SU651 Бангкок – Новосибирск от 23.03.2023 была проинформирована об отсутствии необходимых документов для перевозки собаки при пересечении таможенной границы Королевства Таиланд и нарушении законодательства при ввозе и вывозе животного", — заявили журналистам в "Аэрофлоте".

Как уточнили в авиакомпании, по прибытию в Бангкок супруги не удосужились отправить Пантелеймона на ветконтроль, а также по неизвестным причинам не стали оплачивать ввозную пошлину. Соответственно, при вылете у них не было документов, разрешающих вывоз животного. Речь, в частности, идёт об Export Permit и о квитанции об оплате той самой пошлины. В заключении представители "Аэрофлота" подчеркнули, что в зарубежных поездках пассажир должен уточнять правила ввоза и вывоза животных у компетентных органов страны, а не у сотрудников авиакомпании.

Тем временем Пантелеймон остаётся в Тайланде, сейчас он живёт у друзей хозяев. Вероятнее всего, чтобы забрать пса домой, сибирякам всё-таки придётся снова лететь в Бангкок и получать там необходимые документы на вывоз животного.