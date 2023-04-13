18-летний россиянин стал опекуном братьев и сестры после смерти родителей

В Ростове после смерти родителей 18-летний Виталий Шмыков стал опекуном для двоих своих братьев и сестры. Формально опекунство пока временное, но молодой человек активно заботится о детях и надеется на их скорое возвращение домой, сообщает kp.ru.

Мама детей умерла в 2021 году из-за серьёзных проблем со здоровьем. В 2022-м скончался отец, у него оторвался тромб. Виталий рассказал, что с самого детства умел заботиться о семье и всегда помогал младшим.

"Мама работала на заводе и в магазине. С 11 лет я готовил на всю семью, ходил за покупками, помогал младшим с уроками. Позже стал посещать родительские собрания. По школьным вопросам учителя обычно связывались со мной. Да и сами дети чаще спешили ко мне за утешением или советом", — сказал он.

После смерти родителей младших детей определили в детский дом. В итоге старший брат взял ответственность и стал временным опекуном. Детям помогают жители Ростова, которые собрали деньги на новую мебель и ремонт в квартире. Также семье оказывает поддержку служба "Милосердие-на-Дону".

Молодой человек рассказал, что сейчас проходит медкомиссию. Он надеется, что к середине мая получит уже полноценную, постоянную опеку над братьями и сестрой. Сейчас он забирает их на выходные, вместе они посещают бабушку и ходят на выставки. Виталий копит деньги, поскольку знает, что ему нужно ставить на ноги троих детей.