Жителей Владивостока просят не открывать окна из-за последствий пылевой бури

Из-за превышения вредных веществ в воздухе жителей Владивостока призвали не открывать окна и сократить время пребывания детей на улице. Об этом сказано в сообщении управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

"На 13 апреля 2023 года на территории Владивостока регистрируется превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ в атмосферном воздухе в 1,3–1,5 раза на территории Покровского парка и в районе станции Санаторная. Рекомендуем жителям Владивостока не открывать окна для проветривания и максимально сократить пребывание детей на улице", — указали в ведомстве.

После недавних осадков в Приморье местные жители заметили, что автомобили и окна домов стали сильно грязными. В Роспотребнадзоре говорят, что это возможное последствие пылевой бури из Китая и Монголии. На её распространение также влияли северо-западные ветры.

Ситуация с загрязнением воздуха касается в основном Владивостока. На остальной части региона превышения вредных веществ в нём не зафиксировано, указали в ведомстве.