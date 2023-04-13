КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 15:27

Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолёт разведки над Баренцевым морем

Над акваторией Баренцева моря ВС РФ перехватили норвежский самолёт разведки, который приблизился к границе России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Для опознавания цели в воздух подняли МиГ-31.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", — указали в ведомстве.

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После того как иностранный военный самолёт развернули от границы РФ, российский истребитель вернулся на аэродром. Нарушения границы допущено не было. В Минобороны добавили, что российский истребитель совершил полёт без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.

Ранее Лайф писал о том, что российский истребитель Су-27 сопроводил самолёт базовой патрульной авиации ВМС Германии Р-3С "Орион" над акваторией Балтийского моря.

Обложка ©

Getty Images / MI News / Robert Smith

Илья Суриков
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