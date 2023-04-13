МВД: Увеличение штата спецполков связано со спецоперацией на Украине
Увеличение штата полков полиции и специального подразделения "Гром" связано со спецоперацией на Украине. Об этом заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ.
"Вопрос комплектования и укрепления тех или иных подразделений МВД России продиктован оперативной обстановкой, связанной с проведением специальной военной операции, в которой принимают непосредственное участие в том числе и сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации", — отметили в ведомстве.
Добавим, что ранее в СМИ появились сообщения об увеличении штата полков полиции и "Грома", причём некоторые связали это с созданием спецназа министерства для конкуренции с Росгвардией.
Ранее в Кремле предрекли положительный исход спецоперации для России. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вовлечённость НАТО в конфликт на Украине не повлияет на успех СВО.
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