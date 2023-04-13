В США предупредили об опасности третьей мировой из-за коварного плана Зеленского
Экс-разведчик США Риттер: НАТО не даст Зеленскому развязать третью мировую войну
Украинский президент Владимир Зеленский изо всех сил пытается втянуть Вашингтон в конфликт с Россией, однако американцы вряд ли решатся присоединиться к его плану, так как прекрасно понимают, что вступление НАТО в противостояние приведёт к ужасающим последствиям. Такое заявление сделал бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.
"США придётся атаковать Россию, а если НАТО начнёт бомбардировки, то это уже будет начало третьей мировой войны", — сказал он в интервью ютуб-каналу U.S. Tour of Duty.
При этом Риттер также отметил, что украинские войска сейчас терпят череду поражений на поле боя, из-за чего могут быть полностью разгромлены россиянами уже к лету этого года.
Ранее стало известно, что Пентагон допустил смерть Зеленского как один из сценариев развития событий на Украине. Также в Вашингтоне надеются, что Москва сама начнёт переговоры по разрешению конфликта, хотя в Кремле неоднократно указывали, что диалог может идти только с учётом требований российской стороны.
Telegram / V_Zelenskiy_official